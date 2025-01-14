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Проблемы с водоснабжением начались в Энгельсе после атаки беспилотников

В Энгельсе после атаки БПЛА начались проблемы с подачей холодной воды
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Depositphotos

Проблемы с подачей воды наблюдаются в городе Энгельсе Саратовской области, который ночью подвергся атаке беспилотников. Об этом сообщил глава Энгельсского района Михаил Исаев в своем Telegram-канале.

По его словам, на сетях холодного водоснабжения фиксируются проблемы с давлением.

«В связи с перезапуском системы электроснабжения восстанавливается работа насосных станций», — написал Исаев.

Позднее он сообщил о начале восстановительных работ.

По его словам, в ближайшие часы система холодного водоснабжения «будет заполнена коммунальным ресурсом».

Ночью губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что на промышленном предприятии в Энгельсе были зафиксированы повреждения в результате атаки беспилотников.

После этого школы города перевели на дистанционный формат.

Ранее сообщалось, что в Энгельсе ликвидировали открытый огонь на предприятии спустя почти шесть дней.

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