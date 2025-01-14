Аэропорт Нижнекамска ограничил прием и отправку самолетов

В аэропорту Нижнекамска ввели ограничения на прием и отправку рейсов

Аэропорт Бегишево в Нижнекамске временно прекратил принимать и отправлять самолеты утром 14 января. Об этом сообщил Telegram-канал пресс-службы воздушной гавани.

«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы с 08:30 мск», — говорится в сообщении.

Причиной для введения ограничений называют необходимость обеспечения безопасности самолетов.

Утром 14 января ограничения на прием и отправку самолетов ввели также аэропорты Казани, Саратова, Калуги и Тамбова. Это произошло на фоне атаки БПЛА на территорию России.

По данным SHOT, в ночь на вторник над регионами РФ сбили более 200 беспилотников ВСУ. Сообщалось, что российские регионы подверглись самой массированной атаке дронов с начала года. Вражеские БПЛА ликвидировали в Татарстане, Орловской, Тульской, Саратовской и Воронежской областях.

Ранее стало известно, что в Энгельсе начались проблемы с водоснабжением после атаки беспилотников.