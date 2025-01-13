Стало известно, сколько километров осталось войскам РФ до западной границы ДНР

Пушилин: военным РФ осталось примерно семь километров до западной границы ДНР

Российским военнослужащим осталось преодолеть примерно семь километров до западной границы Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил глава региона Денис Пушилин.

«До западной границы, а именно до границы с Днепропетровской областью, по последним данным, остается порядка семи километров», — заявил он.

По словам Пушилина, количество километров приблизительное, поскольку линия фронта меняется. Он добавил, что подразделения российских войск продолжают продвижение вглубь территории.

До этого председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что российские войска начали наступление северо-западнее Курахово в Донецкой народной республике, продвинувшись на два километра в сторону Андреевки.

13 января в российских силовых структурах сообщили, что трасса, ведущая из Димитрова (украинское название — Мирноград) в Константиновку в Донецкой народной республике (ДНР), перерезана.

Ранее военный эксперт рассказал о последнем логистическом центре ВСУ в ДНР.