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Российские войска начали наступление в 2 км от Курахово

Рогов: ВС РФ начали наступление северо-западнее Курахово в ДНР
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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские войска начали наступление северо-западнее Курахово в Донецкой народной республике, продвинувшись на два километра в сторону Андреевки. Об этом сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

По его словам, ВС РФ продвинулись от населенного пункта Шевченко, перешедшего под их контроль 11 января, примерно на 2 км в сторону Андреевки. Это северо-западнее Курахово, уточнил общественник.

6 января в Минобороны РФ сообщили, что российские военные взяли город Курахово под полный контроль. Активные бои за него продолжались последние два месяца. Там подчеркнули, что теперь «российские войска вышли на оперативный простор», и темпы освобождения ДНР вырастут.

В министерстве Курахово назвали «важным логистическим узлом». В МО добавили, что переход города под контроль российских военных существенно затруднил тыловое и техническое обеспечение группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении. Это, в свою очередь, лишило их возможности обстреливать Донецк. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее ВС России начали эвакуировать жителей Курахово.

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