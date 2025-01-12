Военный эксперт рассказал о последнем логистическом центре ВСУ в ДНР

Военный эксперт Матвийчук: бои за Покровск могут стать решающими в битве за ДНР

Бой за Покровск (украинское название Красноармейска) станет решающим в битве за Донецкую народную республику (ДНР), так как город является последним логистическим центром украинских войск в регионе. Об этом в беседе с News.ru заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук.

«Цепь наших побед в ДНР. Вчера взяли Шевченко, сегодня — Янтарное. Мы семимильными шагами продвигаемся к последнему логистическому центру ВСУ в Донбассе — к Покровску», — сказал Матвийчук.

По словам эксперта, итогом наступления ВС РФ станет взятие под контроль Покровска и территории всей республики.

6 января Минобороны России сообщило, что российские военные взяли город Курахово в ДНР под полный контроль. Активные бои за него продолжались последние два месяца. В ведомстве подчеркнули, что теперь «российские войска вышли на оперативный простор», и темпы освобождения Донецкой народной республики вырастут. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Раде обвинили украинские власти в продвижении ВС РФ в зоне СВО.