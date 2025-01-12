ВС РФ взяли под контроль Янтарное в ДНР

Минобороны сообщило, что ВС РФ освободили Янтарное в ДНР

«Южная» группировка ВС РФ освободила село Янтарное в ДНР. Об этом сообщило Министерство обороны России.

«Потери ВСУ составили до 250-ти военнослужащих, четыре боевые бронированные машины «Козак» и четыре автомобиля.

Уничтожены два склада боеприпасов», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что подразделения «Южной» группировки ВС РФ поразили трих механизированных, мотопехотную, горно-штурмовую, пехотную, десантно-штурмовую, аэромобильную бригады ВСУ и бригады морской пехоты в районах Миньковки, Майского, Марково, Веролюбовки, Федоровки, Улаклы, Дачного, Звановки, Северска и Белогоровки в ДНР.

11 января ВС РФ взяли под контроль поселок Шевченко в ДНР.

До этого сообщалось, что войска РФ за неделю освободили Курахово, Надию и Даченское.

Накануне глава ДНР Денис Пушилин сравнил значимость Курахово для линии обороны ВСУ с Угледаром и Авдеевкой. По его словам, Курахово пытались удержать около 15 тыс. украинских бойцов, но в результате боев Вооруженным силам РФ удалось ликвидировать до 80% личного состава украинской группировки.

Ранее было названо число освобожденных населенных пунктов в зоне СВО в 2024 году.