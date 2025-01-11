ВС РФ взяли под контроль село Шевченко в ДНР

ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Шевченко в ДНР. Об этом сообщило министерство обороны РФ.

Сообщается о поражении трех механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии под Срибным, Алексеевкой, Гришино и Белицким в ДНР. Также сообщается о том, что Вооруженные силы Украины потеряли в боях с группировкой ВС РФ «Центр» 535 человек. Кроме того, были уничтожены четыре боевые бронированные машины ВСУ, в том числе два бронетранспортера М113 американского производства, три автомобиля и пять артиллерийских орудий.

ВС РФ начали зачистку Шевченко в ДНР 1 января 2025 года. Население его составляет около полутора тысяч человек.

До этого сообщалось, что войска РФ за неделю освободили Курахово, Надию и Даченское.

Накануне глава ДНР Денис Пушилин сравнил значимость Курахово для линии обороны ВСУ с Угледаром и Авдеевкой. По его словам, Курахово пытались удержать около 15 тыс. украинских бойцов, но в результате боев Вооруженным силам РФ удалось ликвидировать до 80% личного состава украинской группировки.

Ранее было названо число освобожденных населенных пунктов в зоне СВО в 2024 году.