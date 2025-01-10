Российские военные в течение недели взяли под контроль три населенных пункта в зоне проведения специальной военной операции. Это следует из очередной сводки Минобороны России.

Как напомнили в МО, решительные действия подразделений «Южной» группировки войск позволили освободить город Курахово в ДНР. Кроме того, благодаря активным действиям подразделений группировки войск «Запад» было взято село Надия в ЛНР, а подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили село Даченское в ДНР.

Накануне глава ДНР Денис Пушилин сравнил значимость Курахово для линии обороны ВСУ с Угледаром и Авдеевкой. По его словам, Курахово пытались удержать около 15 тыс. украинских бойцов, но в результате боев Вооруженным силам РФ удалось ликвидировать до 80% личного состава украинской группировки.

Тем временем польское издание Interia, ссылаясь на военнослужащих ВСУ, сообщает, что украинские военные после потери Курахово не могут определить, куда им теперь отступать в Донбассе, чтобы продолжить оборону оставшимися небольшими силами.

Ранее Пушилин рассказал о состоянии Курахово