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Названо число освобожденных населенных пунктов в зоне СВО в 2024 году

РИА Новости: ВС РФ в 2024 году освободили 214 населенных пунктов в зоне СВО
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Сергей Пивоваров/РИА Новости

Вооруженные силы России в 2024 году освободили 214 населенных пунктов в зоне проведения специальной операции и в Курской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минобороны РФ.

К числу значительных достижений года относятся захват городов Авдеевка, Угледар и Селидово. Наибольшее количество освобожденных населенных пунктов зафиксировано в Донецкой Народной Республике — 157.

18 декабря начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов в ходе брифинга для военных атташе иностранных государств заявил, что российские военнослужащие взяли под контроль более 190 населенных пунктов в 2024 году.

2024-й стал годом побед российской армии в зоне спецоперации и постепенной утраты боевых возможностей ВСУ. По словам министра обороны России Андрея Белоусова, уже удалось сорвать всю военную кампанию Украины на 2025 год. Подробнее о достижениях российских военных в зоне СВО в уходящем году и о том, как будут развиваться события на фронте в ближайшее время — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее Владимир Путин упомянул Бога в ответ на вопрос о возможности завершения СВО в 2025 году.

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