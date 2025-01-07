В Курской области военнослужащие 83-й бригады ВДВ Вооруженных сил России захватили командно-штабную машину M577, произведенную в США. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Согласно информации канала, на машине была найдена маркировка 2-69, указывающая на ее принадлежность ко 2-му батальону 69-го бронетанкового полка армии США. Отмечается, что наличие этой маркировки свидетельствует о том, что ее происхождение не было скрыто перед отправкой.

3 января экс-разведчик армии США Скотт Риттер заявил, что Вооруженные силы Украины теряют стратегические резервы в боях на территории Курской области.

С 6 августа ВС РФ ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции. Президент РФ Владимир Путин 12 августа говорил о том, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР и ЛНР, а также пообещал «достойный ответ» Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее Алаудинов показал видео с участниками провальной контратаки ВСУ под Курском.