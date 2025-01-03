Вооруженные силы Украины теряют стратегические резервы в боях на территории Курской области. Об этом заявил экс-разведчик армии США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«В бесполезных боях под Курском были задействованы стратегические резервы (ВСУ. — «Газета.Ru»). Они несут невосполнимые потери», — отметил он.

Риттер обратил внимание на то, что в Курской области украинское командование задействовало именно те части ВСУ, которые Запад готовил для удержания основного фронта. В связи с этим наступление на Курскую область может стать причиной «военного коллапса» Украины, резюмировал бывший разведчик.

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