Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Алаудинов показал видео с участниками провальной контратаки ВСУ под Курском

Алаудинов: участники контратаки ВСУ под Курском призвали «стрелять в ТЦКшников»

Украинские военные, принимавшие участие в провальной контратаке в Курской области, обратились к согражданам с призывом «стрелять в ТЦКшников». Видео с военными Вооруженных сил Украины (ВСУ), попавшими в плен в ходе боевых действий, в своем Telegram-канале опубликовал командир специального отряда быстрого реагирования «Ахмат» Апти Алаудинов.

Он рассказал, что российские бойцы взяли в плен 13 украинских военнослужащих. При этом солдаты ВСУ призвали украинских граждан стрелять в сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, военных комиссариатов), которые занимаются мобилизацией.

«Предлагаю вариант попроще: завязывайте с наркозависимым матерщинником», — написал Апти Алаудинов, подразумевая президента Украины Владимира Зеленского.

Украинские войска провели контратаку в Курской области утром 5 января. Скопления живой силы и техники ВСУ заметили в направлении хутора Бердин.

Штурмовая группа состояла из двух танков, 12 боевых бронированных машин с десантом и одной машины разграждения. Как рассказали в министерстве обороны РФ, украинские солдаты пытались замедлить наступление российских подразделений.

Однако вместо этого формирование ВСУ потерпело поражение. Артиллерия и авиация группировки российских войск «Север» уничтожили всю украинскую технику, за исключением пяти боевых бронированных машин.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров показал кадры уничтожения танка ВСУ в Курской области.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами