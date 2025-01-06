Украинские военные, принимавшие участие в провальной контратаке в Курской области, обратились к согражданам с призывом «стрелять в ТЦКшников». Видео с военными Вооруженных сил Украины (ВСУ), попавшими в плен в ходе боевых действий, в своем Telegram-канале опубликовал командир специального отряда быстрого реагирования «Ахмат» Апти Алаудинов.
Он рассказал, что российские бойцы взяли в плен 13 украинских военнослужащих. При этом солдаты ВСУ призвали украинских граждан стрелять в сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, военных комиссариатов), которые занимаются мобилизацией.
«Предлагаю вариант попроще: завязывайте с наркозависимым матерщинником», — написал Апти Алаудинов, подразумевая президента Украины Владимира Зеленского.
Украинские войска провели контратаку в Курской области утром 5 января. Скопления живой силы и техники ВСУ заметили в направлении хутора Бердин.
Штурмовая группа состояла из двух танков, 12 боевых бронированных машин с десантом и одной машины разграждения. Как рассказали в министерстве обороны РФ, украинские солдаты пытались замедлить наступление российских подразделений.
Однако вместо этого формирование ВСУ потерпело поражение. Артиллерия и авиация группировки российских войск «Север» уничтожили всю украинскую технику, за исключением пяти боевых бронированных машин.
Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров показал кадры уничтожения танка ВСУ в Курской области.