Алаудинов: участники контратаки ВСУ под Курском призвали «стрелять в ТЦКшников»

Украинские военные, принимавшие участие в провальной контратаке в Курской области, обратились к согражданам с призывом «стрелять в ТЦКшников». Видео с военными Вооруженных сил Украины (ВСУ), попавшими в плен в ходе боевых действий, в своем Telegram-канале опубликовал командир специального отряда быстрого реагирования «Ахмат» Апти Алаудинов.

Он рассказал, что российские бойцы взяли в плен 13 украинских военнослужащих. При этом солдаты ВСУ призвали украинских граждан стрелять в сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, военных комиссариатов), которые занимаются мобилизацией.

«Предлагаю вариант попроще: завязывайте с наркозависимым матерщинником», — написал Апти Алаудинов, подразумевая президента Украины Владимира Зеленского.

Украинские войска провели контратаку в Курской области утром 5 января. Скопления живой силы и техники ВСУ заметили в направлении хутора Бердин.

Штурмовая группа состояла из двух танков, 12 боевых бронированных машин с десантом и одной машины разграждения. Как рассказали в министерстве обороны РФ, украинские солдаты пытались замедлить наступление российских подразделений.

Однако вместо этого формирование ВСУ потерпело поражение. Артиллерия и авиация группировки российских войск «Север» уничтожили всю украинскую технику, за исключением пяти боевых бронированных машин.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров показал кадры уничтожения танка ВСУ в Курской области.