Вражеские дроны атаковали третий за ночь регион России

В Воронежской области средства ПВО (противовоздушной обороны) и РЭБ (радиоэлектронной борьбы) сбили еще один беспилотник. Об этом написал глава региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

По его словам, пострадавших и разрушений в результате атаки нет. Губернатор добавил, что режим опасности атаки дронов в области отменен. Таким образом он действовал около 3,5 часов.

В ночь на 5 января воздушная атака произошла в Ростовской и Брянской областях. Сначала врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь написал, что регион атаковали беспилотники, а силы ПВО отразили налет дронов: два были сбиты в Миллеровском и Тарасовском районах. Позже чиновник заявил, что упавшие в Таганроге и селе Новобессергеновка обломки БПЛА повредили имущество жителей. По его словам, в службу 112 поступили сообщения от жителей четырех домохозяйств: в их жилых домах были посечены стены и кровля и разбиты окна, также пострадали автомобили. В Брянской области, как сообщили власти, были ликвидированы 13 БПЛА.

Ранее сообщалось о первом применении на СВО новейшей версии «кошмара ВСУ».