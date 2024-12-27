Стало известно о первом применении на СВО новейшей версии «кошмара ВСУ»

В зоне СВО применили последнюю версию дрона-камикадзе «Куб-10Э», пишет «Российская газета».

По данным издания, улучшенную версию БПЛА использовали на фронте спустя год, после того как концерн «Калашников» в декабре 2023-го начал поставки модифицированного дрона в ВС.

На этой неделе гендиректор предприятия Алан Лушников рассказывал, что ударный беспилотник «Куб-10Э» предназначен для поражения небронированной военной техники и бронетранспортеров, командных пунктов, объектов противовоздушной и противоракетной обороны, радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы, объектов тылового обеспечения. А дальность его полета и боевые характеристики «существенно превышают» показатели предыдущих моделей линейки.

По словам главреда журнала «Беспилотная авиация» Дениса Федутинова, дроны «Куб» в силу малых массогабаритных размеров, использования композитных материалов и электрического двигателя, обусловливающего низкую акустическую и тепловую заметность, сложно обнаружить и сбить традиционными зенитными ракетными средствами. Эти обстоятельства наряду со скрытостью запуска, обеспечиваемого применением портативной катапульты, делают его довольно удачным решением в своем сегменте.

Ранее новые российские беспилотники «Куб» назвали кошмаром для ВСУ.