В Воронежской области второй раз за сутки объявлена угроза атаки БПЛА

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в Telegram-канале об опасности атаки беспилотников в регионе.

Он призвал жителей сохранять спокойствие и следить за оповещениями властей и МЧС, а также упомянул, что силы ПВО (противовоздушной обороны) приведены в боевую готовность.

4 января режим опасности атаки дронов объявлялся в Воронежской области утром. Он действовал чуть более часа. После этого власти заявили, что в Воронеже и пригороде были подавлены не менее пяти беспилотников. По словам Гусева, несколько дронов, предварительно, упали на территорию жилых домов Левобережного района. В нескольких квартирах были повреждены окна.

В ночь на 5 января угроза атаки БПЛА была также объявлена в Таганроге Ростовской области.

Ранее в Раде подтвердили прилет дронов РФ по правительственному кварталу.