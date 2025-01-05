Ростовская область подверглась воздушной атаке БПЛА

Север Ростовской области атаковали БПЛА, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

По его словам, воздушную атаку отражают средства ПВО (противовоздушной обороны).

«Уничтожены БПЛА в Миллеровском и Тарасовском районах. По оперативным данным, пострадавших нет», — добавил чиновник.

Прошлая атака на Ростовскую область произошла около 5:30 3 января. Тогда налету четырех дронов подверглись Каменский и Усть-Донецкий районы. Пострадавших и разрушений зафиксировано не было. А вечером 1 января регион атаковали пять украинских дронов. Три беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы в Тарасовском и Миллеровском районах. Позднее в ходе той же воздушной атаки два дрона были уничтожены у Таганрога. Тогда тоже обошлось без пострадавших и разрушений.

Ранее в Раде подтвердили прилет дронов РФ по правительственному кварталу.