Брянскую области атаковали 13 БПЛА

В небе над Брянской областью были обнаружены 13 беспилотников, сообщил в Telegram-канале Александр Богомаз.

Он рассказал, что дроны были ликвидированы силами ПВО (противовоздушной обороны) Минобороны РФ. Пострадавших и разрушений зафиксировано не было, в местах происшествий работают сотрудники экстренных служб.

В ночь на 5 января воздушная атака произошла и в Ростовской области. Сначала врио губернатора области Юрий Слюсарь написал, что регион атаковали беспилотники, а силы ПВО отразили налет дронов: два были сбиты в Миллеровском и Тарасовском районах. По предварительной информации, обошлось без пострадавших и разрушений. Позже чиновник заявил, что упавшие в Таганроге и селе Новобессергеновка обломки БПЛА повредили имущество жителей. По его словам, в службу 112 поступили сообщения от жителей четырех домохозяйств: в их жилых домах были посечены стены и кровля и разбиты окна, также пострадали автомобили.

Ранее сообщалось, что ВСУ получили дроны, способные обходить РЭБ (средства радиоэлектронной борьбы).