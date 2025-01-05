В Ростовской области обломки БПЛА упали на жилые дома и автомобили

В Ростовской области упавшие в Таганроге и селе Новобессергеновка обломки БПЛА повредили имущество жителей. Об этом написал в Telegram-канале врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

По его словам, речь идет о повреждениях жилых домов, где были посечены стены и кровля и разбиты окна, а также автомобилей.

«На данный момент в службу 112 поступили сообщения от жителей четырех домохозяйств», — уточнил чиновник.

Он добавил, что раненых и возгораний на земле нет, а к местам падения обломков направляются дежурные службы. Глава региона пообещал, что жителям окажут помощь.

Чуть больше часа назад в Таганроге была объявлена угроза атаки БПЛА. В то же время Слюсарь сообщил, что регион атаковали беспилотники. Силы ПВО (противовоздушной обороны) отражают налет дронов: два были сбиты в Миллеровском и Тарасовском районах.

Ранее сообщалось, что у ВСУ появились БПЛА, способные долететь до Сибири.