Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве

Страна.ua сообщило о взрывах в Киеве
close
ALEXANDER ZEMLIANICHENKO/AP

В Киеве произошли взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Сообщение о взрывах было опубликовано в 20:17 мск. Перед этим, в 20:12 мск, журналисты заявили, что в украинской столице объявили тревогу из-за угрозы беспилотников.

Сигнал тревоги включили почти во всей восточной части Украины, отметило издание.

При этом мониторинговые паблики уточняют, что взрывы были в окрестностях Вышгорода, то есть в Киевской области, а не в самом Киеве.

Перед этим украинские СМИ сообщали о нескольких взрывах в городе Чернигов. Отмечалось, что на окраине населенного пункта «был взрыв ракеты». После череды взрывов на месте прилетов появился сильный дым, отмечает издание «Страна.ua».

Позже координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что удар был нанесен в районе старого аэродрома в Чернигове.

Накануне взрыв был зафиксирован в Николаевской области. Сергей Лебедев отмечал, что удар был нанесен по военной базе в регионе.

Ранее появилось видео удара беспилотника по правительственному кварталу в Киеве.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами