Подполье сообщило о взрыве на военной базе ВСУ в Николаевской области

Подпольщик Лебедев: нанесен удар по военной базе ВСУ в Первомайске

На военной базе украинских войск в Николаевской области произошел мощный взрыв, рассказал в беседе с РИА Новости координатор николаевской ячейки пророссийского подполья на Украине Сергей Лебедев.

«Взрыв в пригороде, но тряхнуло даже центр Первомайска. По сообщениям сопротивления, прилет в военную базу, где бандеровцы совсем расслабились в отсутствие прилетов. Взрыв с продолжительной детонацией», — сообщил подпольщик.

По словам Лебедева, на место происшествия выехали сразу несколько бригад скорой помощи.

В ночь на 31 декабря российские военнослужащие нанесли удар по механическому заводу в городе Павлограде в Днепропетровской области Украины. Как рассказал Лебедев, предприятие занимается производством и сборкой ракет.

Всего, по данным Минобороны РФ, ВС России нанесли более 1,5 тысячи ударов дронами и высокоточным оружием по военным объектам на Украине в 2024 году.

Ранее появилось видео удара беспилотника по правительственному кварталу в Киеве.