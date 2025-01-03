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В Чернигове произошло несколько взрывов

Страна.ua: на окраине Чернигова взорвалась ракета
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Vadim Ghirda/AP

На окраине украинского Чернигова произошел взрыв. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

«На окраине Чернигова был взрыв ракеты, сообщают местные власти», — передают журналисты.

Позже стало известно, что в городе случился еще один взрыв.

Перед этим местные паблики сообщили о взрыве в Черниговской области.

Тем временем в большей части Украины, в том числе в Киеве, действует воздушная тревога. В «красной» зоне, помимо украинской столицы, оказались Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Львовская, Ровненская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая, и Харьковская области.

Накануне взрыв был зафиксирован в Николаевской области. Координатор николаевской ячейки пророссийского подполья на Украине Сергей Лебедев отмечал, что удар был нанесен по военной базе в регионе.

В ночь на 31 декабря российские военнослужащие нанесли удар по механическому заводу в городе Павлограде в Днепропетровской области Украины. Как рассказал Лебедев, предприятие занимается производством и сборкой ракет.

Ранее появилось видео удара беспилотника по правительственному кварталу в Киеве.

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