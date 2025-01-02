Удар беспилотника по правительственному кварталу в Киеве сняли на видео

Атаку «Герани» по правительственному кварталу в Киеве запечатлели на видео

Удар беспилотного летательного аппарата «Герань» по правительственному кварталу в Киеве сняли на видео. Об этом сообщил военный эксперт Борис Рожин в своем Telegram-канале.

«О боже... Не знаю, что меня сегодня сюда потянуло», — рассказала автор ролика.

На видеозаписи запечатлено облако взрыва, расплывающееся над строениями и деревьями.

Накануне сообщалось, что в Киеве после взрывов повреждено здание Национального банка Украины. Повреждения получили крыша и окна в помещениях на верхних этажах здания. Финансовый регулятор работает в обычном режиме.

Утром 31 декабря издание «Страна.ua» писало о серии взрывов в Киеве. Также утверждалось, что атаке подвергся город Шостка в Сумской области. По данным местных изданий, жители населенного пункта слышали звуки взрывов.

Позже координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские военные нанесли удары по юго-восточной окраине Киева. По его словам, Вооруженные силы РФ за утро три раза нанесли удары в одном направлении.

Ранее в подконтрольном ВСУ Херсоне произошли взрывы.