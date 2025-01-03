В подполье раскрыли подробности об ударе по Чернигову

РИА Новости: нанесен удар в районе старого аэродрома в Чернигове

Российские войска нанесли удар в районе старого аэродрома в Чернигове. Об этом РИА Новости рассказал координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Чернигов, хорошо прилетело. Четыре хороших взрыва, район Эпицентра, район старого аэродрома», — заявил Лебедев.

Перед этим украинские СМИ сообщали о нескольких взрывах в городе. Отмечалось, что на окраине Чернигова «был взрыв ракеты». После череды взрывов на месте прилетов появился сильный дым, отмечает издание «Страна.ua».

Накануне взрыв был зафиксирован в Николаевской области. Сергей Лебедев отмечал, что удар был нанесен по военной базе в регионе.

В ночь на 31 декабря российские военнослужащие нанесли удар по механическому заводу в городе Павлограде в Днепропетровской области Украины. Как рассказал Лебедев, предприятие занимается производством и сборкой ракет.

Ранее появилось видео удара беспилотника по правительственному кварталу в Киеве.