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В России назвали роковую ошибку ВСУ в 2024 году

Полковник Матвийчук назвал роковой ошибкой ВСУ вторжение в Курскую область
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Oleg Petrasiuk/Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Reuters

Вторжение в Курскую область стало роковой ошибкой Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 2024 году. С таким заявлением выступил полковник в отставке и военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с News.ru.

«Роковой ошибкой ВСУ в 2024 году стало вторжение в Курскую область, не надо было устраивать курскую авантюру. Если бы не она, то ВСУ, вероятно, смогли бы оказать нам сопротивление на других направлениях», — сказал Матвийчук.

По его словам, Россия продолжит наступать в зоне СВО в следующем году, а украинская армия полностью деградировала и исчерпала свои ресурсы. Полковник назвал капитуляцию лучшим вариантом для ВСУ.

С 6 августа российские войска ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент России Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Он пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее в Совфеде призвали отстаивать позицию по Украине, а не искать понимания США.

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