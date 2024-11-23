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Reuters: Украина лишилась почти половины захваченных в Курской области территорий

Reuters: Украина потеряла свыше 40% занятых территорий в Курской области

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Ukrainian Armed Forces/Reuters

Украина потеряла более 40% территории, которая была захвачена ВСУ в ходе вторжения в российский регион в августе, передает Reuters со ссылкой на высокопоставленный военный источник в республике.

«В лучшем случае мы контролировали около 1376 квадратных километров, сейчас, конечно, эта территория меньше. Противник усиливает свои контратаки», — утверждает источник в украинском генштабе.

По его словам, сейчас ВСУ контролируют 800 кв. км региона и будут удерживать эту территорию, пока это будет оправдано с военной точки зрения.

С 6 августа ВС РФ ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции. Президент РФ Владимир Путин 12 августа заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР и ЛНР, а также пообещал «достойный ответ» Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее в Россию удалось вернуть 46 жителей Курской области, вывезенных ВСУ.

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