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В Сирии ищут отказавшихся сдать оружие сторонников Асада

AP: сирийские спецслужбы ищут сторонников Асада, отказавшихся сдать оружие
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Mahmoud Hasano/Reuters

Сотрудники сирийской службы безопасности ищут в третьем по размеру городе республики вооруженных сторонников экс-президента страны Башара Асада. Об этом пишет Associated Press (AP).

«За последние несколько недель были арестованы должностные лица, входившие в разведывательный и силовой аппарат Асада», — говорится в материале.

Отмечается, что в Хомсе, как и в других городах Сирии, работают центры, в которых бывшие солдаты и силовики, служившие при Асаде, могут добровольно сдать оружие. Тех, кто отказывается это сделать, ищут сотрудники спецслужб.

28 ноября вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. В результате они взяли под контроль города Алеппо, Хомс, Хама и Дамаск. Командование сирийской армии объявило, что правление Асада «закончилось».

В МИД России сообщили, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем». Позже стало известно, что экс-президент Сирии вместе с членами семьи приехал в Москву. В Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин лично принял решение предоставить Асаду убежище.

Ранее Лавров объяснил, почему Асад допустил смену власти в Сирии.

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