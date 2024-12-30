Более 10 сирийских военных попытались незаконно попасть в Ливан

Группа из 13 военных, которые служили в армии бывшего президента Сирии Башара Асада, была задержана на границе с Ливаном. Об этом пишет Elnashra.

Сирийские офицеры и солдаты пытались незаконно попасть на территорию Ливана в фургоне, но их остановили местные жители в районе поселка Мушмиш, отметил новостной портал.

28 ноября вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. В результате они взяли под контроль города Алеппо, Хомс, Хама и Дамаск. Командование сирийской армии объявило, что правление Асада «закончилось».

В МИД России сообщили, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем». Позже стало известно, что экс-президент Сирии вместе с членами семьи приехал в Москву. В Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин лично принял решение предоставить Башару Асаду убежище

Ранее Лавров объяснил, почему Асад допустил смену власти в Сирии.