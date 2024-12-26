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Военный историк рассказал о проблемах ВСУ с логистикой

NZZ: подкрепления не спасают оборону ВСУ на юго-востоке Украины от развала
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Reuters

Переброска Вооруженных сил Украины (ВСУ) в район Покровска (Красноармейска) не спасет украинскую оборону от развала, утверждает военный историк Фриц Келин. Об этом сообщает Neue Zürcher Zeitung.

По его словам, подобное происходит из-за того, что российская сторона заблокировала своим огнем железнодорожный узел в Покровске.

Эксперт подчеркнул, что проблемы украинской стороны связаны не только с логистикой, но и решением Киева о формировании новых бригад. Новобранцы хуже удерживают фронт, а также вынуждают изымать опытных солдат из лучших подразделений для обучения.

До этого сообщалось, что Вооруженным силам (ВС) России осталось продвинуться менее 10 километров для выхода на территорию Днепропетровской области.

Недавно военно-политический эксперт Ян Гагин заявил, что Вооруженные силы России могут взять под контроль город Курахово в Донецкой народной республике за считанные недели.

22 декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что российские военнослужащие практически выбили подразделения Вооруженных сил Украины из города Курахово.

Ранее ВС России взяли под контроль микрорайон Северный в Часовом Яре.

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