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ВС России взяли под контроль микрорайон «Северный» в Часовом Яре

Пушилин заявил о переходе под контроль РФ микрорайона «Северный» в Часовом Яре
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Reuters

Микрорайон «Северный» в городе Часов Яр в Донецкой народной республике (ДНР) перешел под контроль российской армии. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что работа проходит не так быстро, но «достаточно успешно».

«Мы абсолютно точно осознаем, что освобождается Часов Яр. И район Северный сейчас находится под контролем ВС России. Также идет работа в окрестностях огнеупорного комбината», — сказал Пушилин.

Накануне заместитель командира эвакуационного взвода казачьего ремонтно-восстановительного отряда «Оскол» добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск «Юг», с позывным «Ара» заявил, что иностранная техника, которую ВСУ используют в боях за Часов Яр в ДНР, не справляется с погодными условиями региона.

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что бойцы 78-го мотострелкового полка «Север-Ахмат» вместе с военными 4-й бригады ЛНР уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) в направлении Часового Яра.

Ранее Кадыров заявил, что ВСУ осталось воевать до конца года.

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