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На Украине сообщили о приближении ВС России к Днепропетровской области

DeepState: ВС России осталось 7,5 километра до Днепропетровской области
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Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженным силам (ВС) России осталось продвинуться менее 10 километров для выхода на территорию Днепропетровской области. Об этом свидетельствуют данные украинского аналитического центра DeepState.

Исходя из данных карты, российские войска продвигаются в сторону южнее Покровска, таким образом достигнув расстояния всего 7,5 км от Днепропетровской области.

Продвижение Российской армии на запад от Великой Новоселки, Селидово и Покровска в Донецкой народной республике (ДНР) представляют крайнюю опасность для украинской армии, предупреждает ресурс.

Недавно военно-политический эксперт Ян Гагин заявил, что Вооруженные силы России могут взять под контроль город Курахово в Донецкой народной республике за считанные недели.

22 декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что российские военнослужащие практически выбили подразделения Вооруженных сил Украины из города Курахово.

Ранее ВС России взяли под контроль микрорайон «Северный» в Часовом Яре.

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