Эксперт рассказал, когда ВС России возьмут под контроль Курахово

Вооруженные силы России могут взять под контроль город Курахово в Донецкой народной республике за считанные недели. Об этом сообщил военно-политический эксперт Ян Гагин в беседе с РИА Новости.

«По Курахово, я думаю, что это считанные недели… Потому что у противника осталось немного личного состава, техники осталось немного, ротация у него не то, что затруднена, а прекращена. Снабжение оставшейся группировки нами пресечено — это работа нашей артиллерии, нашей авиации. Думаю, протянут они там очень недолго», — отметил эксперт.

Контроль над Курахово откроет дорогу к административным границам республики, добавил Гагин.

22 декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что российские военнослужащие практически выбили подразделения Вооруженных сил Украины из города Курахово. По его словам, остались участки на северо-западе города, где противник еще может находиться. Он добавил, что украинские военные не смогут достать из артиллерии до Петровского района Донецка, если российская сторона займет Курахово.

До этого председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов рассказал, что украинские войска начали постепенно отводить свои силы из Курахово, перенаправляя их в село Дачное. ВСУ возводят там укрепрайоны.

Ранее военкор заявил о сработавшей «мышеловке» для ВСУ.