Сторонники Асада устроили засаду и убили полицейских в Сирии

Сторонники бывшего президента Сирии Башара Асада устроили засаду и напали на полицейских, в результате чего погибли 14 сотрудников МВД. Об этом сообщил министр внутренних дел временного правительства страны Мухаммед Абдеррахман, пишет агентство SANA.

«Четырнадцать сотрудников министерства внутренних дел погибли и еще десять получили ранения после того, как попали в коварную засаду, устроенную остатками преступного режима в провинции Тартус, во время выполнения обязанностей по обеспечению безопасности», — сказал чиновник.

25 декабря сообщалось, что новое правительство Сирии собирается подать жалобу в международные суды с требованием к Ирану выплатить $300 млрд компенсации за поддержку Асада.

28 ноября вооруженные группировки сирийской оппозиции предприняли крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Взяв этот город, повстанцы за последующие полторы недели заняли Хомс, Хаму, после чего подошли к Дамаску — столице Сирии.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Командование сирийской армии объявило, что правление президента Башара Асада завершилось. Сам он с семьей прибыл в Москву, где Россия предоставила им убежище «по гуманитарным причинам».

Ранее сообщалось, что жена Асада якобы подала на развод и решила уехать в Британию.