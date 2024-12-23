Жена Асада подала на развод и решила уехать в Британию

JP: жена Башара Асада оказалась недовольна жизнью в Москве и подала на развод

Супруга бывшего президента Сирии Башара Асада Асма оказалась недовольна жизнью в Москве после захвата повстанцами Дамаска в начале декабря и подала на развод. Об этом сообщает газета The Jerusalem Post.

«Британская жена свергнутого президента Сирии Башара Асада, Асма Асад, подала на развод после выражения недовольства своей жизнью в Москве», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что Асма Асад планирует переехать в Великобританию.

16 декабря Асад заявил, что оставаться президентом в стране после захвата власти «террористами» невозможно и бессмысленно.

Политическая ситуация на территории Сирии осложнилась в конце ноября, когда вооруженные группировки местной оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска. В результате они взяли под свой контроль несколько населенных пунктов и в ночь на 8 декабря захватили столицу страны — город Дамаск. На этом фоне командование сирийских войск объявило о «завершении» периода правления президента республики Башара Асада.

Ранее Путин назвал главного «бенефициара» событий в Сирии.