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Новые власти Сирии хотят потребовать у Ирана компенсацию за поддержку Асада

Al Modon: Сирия потребует у Ирана $300 млрд за поддержку Асада
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Amr Abdallah Dalsh/Reuters

Новое правительство Сирии собирается подать жалобу в международные суды с требованием к Ирану выплатить $300 млрд компенсации за поддержку бывшего сирийского президента Башара Асада. Об этом сообщает Al Modon со ссылкой на источник.

«Новая администрация работает над подготовкой меморандума <...>, который включает в себя требование к Ирану выплатить $300 млрд компенсации <...> за... политику по отношению к сирийцам и сирийской инфраструктуре», — говорится в материале.

Власти Сирии заявляют, что Тегеран совершал «преступные и произвольные действия» по отношению к сирийцам, а также «предвзято» относился к повстанцам, предпочитая вести дела с Асадом.

Отмечается также, что в настоящее время между Сирией и Ираном нет никаких дипломатических контактов.

28 ноября сообщалось, что вооруженные группировки сирийской оппозиции предприняли крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Взяв этот город, повстанцы за последующие полторы недели заняли Хомс, Хаму, после чего подошли к Дамаску — столице Сирии.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Командование сирийской армии объявило, что правление президента Башара Асада завершилось.

Ранее стало известно, что происходит в «цитадели Асада» в Сирии.

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