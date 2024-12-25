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«Страна.ua» сообщает о массированном ударе по Украине

«Страна.ua»: ВС России нанесли массированный ракетный удар по Украине
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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Российские войска наносят массированный ракетный удар по территории Украины. Об этом сообщает местное издание «Страна», ссылаясь на военных и мониторинговые Telegram-каналы.

«Есть данные о пуске ракет с бортов российской стратегической авиации, о запуске «Калибров» и баллистики», — утверждается в публикации.

Отмечается, что ракеты войдут в воздушное пространство Украины в ближайшее время.

В данный момент на всей территории страны действует воздушная тревога.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщает о взрывах в городе.

24 декабря в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины произошли взрывы.

В ночь на 22 декабря на территории Николаевской области Украины зафиксировали серию взрывов. В тот момент в регионе действовала воздушная тревога.

21 декабря в подконтрольной Киеву части Херсонской области выявили повреждение критической инфраструктуры. Заявивший об этом глава назначенной украинскими властями администрации региона Александр Прокудин не стал уточнять, каким именно объектам был нанесен урон.

Ранее в Херсоне сообщили о проблемах со светом и водой после взрывов.

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