Мэр Харькова сообщил о взрывах в городе

Мэр Харькова Терехов сообщил о взрывах в городе на фоне воздушной тревоги

В Харькове на востоке Украины на фоне воздушной тревоги произошли взрывы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Игорь Терехов.

«В Харькове слышны звуки взрывов», — написал он.

25 декабря на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

24 декабря в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины произошли взрывы.

В ночь на 22 декабря на территории Николаевской области Украины зафиксировали серию взрывов. В тот момент в регионе действовала воздушная тревога.

21 декабря в подконтрольной Киеву части Херсонской области выявили повреждение критической инфраструктуры. Заявивший об этом глава назначенной украинскими властями администрации региона Александр Прокудин не стал уточнять, каким именно объектам был нанесен урон.

В тот же день руководитель назначенной Киевом администрации Запорожской области Иван Федоров рассказал, что ночью на подконтрольной украинским властям территории региона зафиксировали 313 ударов по 16 населенным пунктам. На этом фоне ряд местных инфраструктурных объектов получили повреждения. Где именно находятся разрушенные строения, чиновник не сообщил.

Ранее в Херсоне сообщили о проблемах со светом и водой после взрывов.