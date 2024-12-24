В Херсоне сообщили о проблемах со светом и водой после взрывов

Глава ГВА Херсона Мрочко сообщил о перебоях со светом и водой после взрывов

Проблемы со светом и водой начались в подконтрольном Киеву городе Херсоне. Об этом сообщил глава городской военной администрации (ГВА) Роман Мрочко в своем Telegram-канале.

Проблемы с водой и электричеством возникли в Днепровском районе и Шуменском микрорайоне. Туда были направлены специалисты для проведения восстановительных работ. Накануне местные СМИ сообщали о взрывах в городе.

Информации о том, какие объекты пострадали 23 декабря, Мрочко не предоставил.

Известно также, что 21 декабря в подконтрольной Киеву части Херсонской области выявили повреждение критической инфраструктуры. Заявивший об этом глава назначенной украинскими властями администрации региона Александр Прокудин не стал уточнять, каким именно объектам был нанесен урон.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны.

Ранее Сальдо заявил, что Херсон все равно будет освобожден Россией.