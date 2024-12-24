В Днепропетровской области произошли взрывы

В городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины произошли взрывы. Об этом сообщается в Telegram-канале издания «Общественное».

В публикации отмечается, что в городе «прозвучали громкие взрывы». Других подробностей произошедшего не приводится.

На данный момент в регионе объявлен сигнал воздушной тревоги.

Накануне несколько взрывов произошло в городе Херсоне.

В ночь на 22 декабря на территории Николаевской области Украины зафиксировали серию взрывов. В тот момент в регионе действовала воздушная тревога.

21 декабря в подконтрольной Киеву части Херсонской области выявили повреждение критической инфраструктуры. Заявивший об этом глава назначенной украинскими властями администрации региона Александр Прокудин не стал уточнять, каким именно объектам был нанесен урон.

В тот же день руководитель назначенной Киевом администрации Запорожской области Иван Федоров рассказал, что ночью на подконтрольной украинским властям территории региона зафиксировали 313 ударов по 16 населенным пунктам. На этом фоне ряд местных инфраструктурных объектов получили повреждения. Где именно находятся разрушенные строения, чиновник не сообщил.

Ранее на Украине призвали жителей Херсона к эвакуации.