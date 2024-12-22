В Николаевской области Украины произошли взрывы на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщило украинское издание «Общественное Новости».

«В Николаевской области слышны звуки взрывов», — сказано в сообщении, опубликованном в 22:37 мск, 21 декабря.

Другие подробности не приводятся.

В ночь на 20 декабря Вооруженные силы России ударили по пункту управления Службы безопасности Украины и киевскому конструкторскому бюро «Луч» в ответ на атаку комбината в Ростовской области американскими и британскими ракетами. В Киеве обломки ракет упали в трех районах города. Также взрывы произошли в Васильково, где находится военный аэродром.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Госдуме высказались об ответе на атаку дронов на Казань.