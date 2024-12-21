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Под Херсоном повреждена критическая инфраструктура

Прокудин: критическая инфраструктура под Херсоном получила повреждения
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Liu Wei/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале заявил о повреждении критической инфраструктуры на подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Херсонской области.

По его словам, что в течение минувших суток под ударом оказалась критическая инфраструктура. Чиновник не стал уточнять, о каких именно объектах идет речь.

Утром 21 декабря назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров в своем Telegram-канале сообщил, что несколько объектов инфраструктуры повреждены в результате взрывов в подконтрольной ВСУ части Запорожской области.

19 декабря Федоров сообщал, что несколько инфраструктурных объектов, которые находятся на подконтрольной Киеву территории Запорожской области, получили повреждения.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в России назвали основную причину начала СВО.

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