На Украине призвали жителей Херсона к эвакуации

На Украине призвали к эвакуации из Херсона из-за напряженной ситуации

Назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин призвал местное население подконтрольного Вооруженным силам Украины (ВСУ) Херсона и пригорода эвакуироваться из-за напряженной ситуации в регионе. Соответствующее видео опубликовано в его Telegram-канале.

Прокудин отметил, что город и пригород подвергаются массированным обстрелам. По его словам, напряженная ситуация будет сохраняться в течение всех праздников.

«Не выходите без необходимости на улицы. Еще раз призываю эвакуироваться в более безопасные районы области», — сказал Прокудин.

19 декабря в Херсоне произошли взрывы, однако в контролируемых властями Украины районах Херсонской области воздушная тревога не объявлялась.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее СБУ задержала подростков, подозреваемых в подрыве взрывчатки у отделов полиции в Харькове.