Несколько объектов инфраструктуры повреждены в результате взрывов в подконтрольной Вооруженным силам Украины части Запорожской области. Об этом сообщил назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров в своем Telegram-канале.

По его словам, в течение суток было нанесено 313 ударов по 16 населенным пунктам Запорожской области.

«Поступило 34 сообщения о разрушении жилых домов и объектах инфраструктуры», — написал чиновник.

19 декабря Федоров сообщал, что несколько инфраструктурных объектов, которые находятся на подконтрольной Киеву территории Запорожской области, получили повреждения.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в России назвали основную причину начала СВО.