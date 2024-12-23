В Херсоне произошли несколько взрывов

Несколько взрывов произошли в городе Херсоне, который в настоящее время находится под контролем украинских властей. Об этом сообщило издание «Общественное. Новости».

«В Херсоне слышны взрывы», — говорится в материале.

Другие подробности о ситуации в городе пока не поступали.

В ночь на 22 декабря на территории Николаевской области Украины зафиксировали серию взрывов. В тот момент в регионе действовала воздушная тревога.

21 декабря в подконтрольной Киеву части Херсонской области выявили повреждение критической инфраструктуры. Заявивший об этом глава назначенной украинскими властями администрации региона Александр Прокудин не стал уточнять, каким именно объектам был нанесен урон.

В тот же день руководитель назначенной Киевом администрации Запорожской области Иван Федоров рассказал, что ночью на подконтрольной украинским властям территории региона зафиксировали 313 ударов по 16 населенным пунктам. На этом фоне ряд местных инфраструктурных объектов получили повреждения. Где именно находятся разрушенные строения, чиновник не сообщил.

Ранее в Верховной раде Украины рассказали, как прошло заседание парламента после массированного удара российских войск по столице.