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СМИ раскрыли, сколько британских военных не могут участвовать в боевых действиях

Times: 20% британских военных не могут воевать по состоянию здоровья
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Kin Cheung/AP

До 20% военнослужащих армии Британии непригодны или ограниченно годны для участия в боевых действиях по состоянию здоровья. Об этом пишет газета The Times.

По ее данным, ситуацию с наличием в армии 20% недостаточно здоровых бойцов признал замминистра обороны Соединенного королевства Алистер Карнс.

В материале отмечается, что 10 тысяч британских военнослужащих непригодны для ведения боевых действий по медицинским показаниям, еще почти 15 тысяч имеют ограничения, связанные с состоянием здоровья. В Сухопутных войсках Великобритании, которые насчитывают 71,3 тысяч бойцов, лишь 55 тысяч полностью пригодны для боев.

22 декабря издание Telegraph писало, что британские военнослужащие начали массово увольняться из армии, несмотря на рекордный рост зарплат. За последний год армию Британии покинули порядка 15 тысяч военных. Власти страны приняли решение о повышении заработной платы для военных, но эти меры не помогли изменить тенденцию, отмечается в статье.

В начале месяца Карнс заявил, что в случае масштабного конфликта, подобного событиям на Украине, армия будет уничтожена в течение шести месяцев или года.

До этого заместитель начальника британского штаба обороны Роб Магован заявил, что Великобритания готова «хоть сегодня вечером» вступить в бой с Россией, если российская армия вторгнется в любую из стран Восточной Европы. При этом в статье Politico, цитирующей его слова, отмечается, что заявление британского генерала не соответствует реальным возможностям сухопутной армии Великобритании. По оценкам журналистов, в настоящее время Вооруженные силы Соединенного Королевства находятся в худшем состоянии с начала 18 века.

Ранее в России заявили, что британцы испугались воевать на Украине.

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