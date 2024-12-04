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В Британии заявили, что в случае полномасштабной войны армию уничтожат за полгода

Министр Карнс: в случае войны армию Британии уничтожат за шесть месяцев

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Peter Morrison/AP

Министр по делам ветеранов и народа Великобритании Эл Карнс заявил, что в случае масштабного конфликта, подобного событиям на Украине, армия будет уничтожена в течение шести месяцев или года. Его слова приводит Sky News.

«В масштабной войне — не ограниченной интервенции, а войне, подобной той, что произошла на Украине, — например, наша армия при нынешних показателях потерь будет уничтожена — как часть более широкой многонациональной коалиции — в течение шести месяцев или года», — предупредил он.

До этого заместитель начальника британского штаба обороны, генерал-лейтенант Роб Магован заявил, что Великобритания готова «хоть сегодня вечером» вступить в бой с Россией, если российская армия вторгнется в любую из стран Восточной Европы.

При этом в статье Politico, цитирующей его слова, отмечается, что заявление британского генерала не соответствует реальным возможностям сухопутной армии Великобритании. По оценкам журналистов, в настоящее время Вооруженные силы Соединенного Королевства находятся в худшем состоянии с начала 18 века.

Ранее в Британии предрекли Украине «очень болезненную» сделку с Россией.

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