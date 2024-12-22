Британские военнослужащие начали массово увольняться из армии, несмотря на рекордный рост зарплат. Подробности рассказало издание Telegraph.

«Солдаты покидают вооруженные силы с тревожной скоростью. Впервые за всю историю в Великобритании на тысячу человек приходится всего два военнослужащих», — говорится в сообщении.

За последний год британскую армию покинули порядка 15 тысяч военнослужащих. Власти Великобритании приняли решение о повышении заработной платы для военных, но эти меры не помогли изменить тенденцию.

Недавно министр по делам ветеранов и народа Великобритании Эл Карнс заявил, что в случае масштабного конфликта, подобного событиям на Украине, армия будет уничтожена в течение шести месяцев или года.

Издание Daily Telegraph также писало, что моральный дух в Вооруженных силах Великобритании находится на самом низком уровне.

Ранее сообщалось, что Британия повысит расходы на армию на фоне победы Трампа.