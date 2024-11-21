В Британии пообещали вступить в бой с Россией «сегодня вечером»

Великобритания готова «хоть сегодня вечером» вступить в бой с Россией, если российская армия вторгнется в любую из стран Восточной Европы. Об этом заявил заместитель начальника британского штаба обороны, генерал-лейтенант Роб Магован, сообщает журнал Politico.

«Если бы британскую армию попросили сражаться сегодня вечером, она бы сражалась сегодня вечером. Я не думаю, что кто-либо в этом зале должен питать какие-либо иллюзии относительно того, что если бы русские вторглись в Восточную Европу сегодня вечером, то мы бы встретились с ними в этом бою», — сказал военный, выступая перед комитетом по обороне палаты общин.

Так Магован ответил на вопрос парламентариев о том, сколько бригад Великобритания могла бы направить на восточный фланг НАТО в случае гипотетического нападения России на одну из стран альянса.

При этом в статье отмечается, что слова британского генерала не соответствуют реальным возможностям сухопутной армии Великобритании. По оценкам журналистов, в настоящее время вооруженные силы Соединенного Королевства находятся в худшем состоянии с начала 18 века.

До этого экс-премьер Великобритании Борис Джонсон предупредил, что британские войска могут быть отправлены на Украину, если избранный президент США Дональд Трамп сократит финансирование Киева. По его мнению, поражение Киева будет иметь далеко идущие последствия для всей Европы. О каких войсках идет речь и к чему могут привести такие действия, разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Ранее в Британии признали неготовность страны воевать с Россией.