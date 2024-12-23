Сенатор Пушков: солдаты увольняются из ВС Британии, не желая воевать на Украине

Массовый отток военнослужащих из британской армии связан с тем, что они не хотят попасть на Украину. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

«Главная причина — нежелание воевать на Украине», — подчеркнул он.

Сенатор предположил, что уцелевшие британские наемники на Украине рассказали своим соотечественникам об увиденном на фронте, повлияв тем самым на желание последних принимать участие в боевых действиях в составе ВСУ.

До этого издание Telegraph писало, что британские военнослужащие начали массово увольняться из армии, несмотря на рекордный рост зарплат.

За последний год британскую армию покинули порядка 15 тысяч военнослужащих. Власти Великобритании приняли решение о повышении заработной платы для военных, но эти меры не помогли изменить тенденцию.

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