Военные в Курской области будут получать выплаты наравне с участниками СВО

Решение о равных выплатах для бойцов специальной военной операции (СВО) и тех, кто в настоящий момент ведут бои в Курскую область, уже принято. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями, сообщает ТАСС.

«Президент подчеркнул необходимость установить такие же выплаты, какие получают участники специальной военной операции. <…> Соответствующие документы уже подготовлены и подписаны», — сказал он.

Мишустин подчеркнул, что необходимо держать эти и другие ключевые и направления на особом контроле. По его словам, нужно вникать в частности, в детали, чтобы принимаемые решения учитывали местные реалии.

В ходе прямой линии 19 декабря Путин отреагировал на информацию о проблемах с присвоением статуса участника СВО и выплатами бойцам, участвующим в контртеррористической операции в Курской области. Российский лидер назвал это упущением и указал на необходимость исправления ситуации. Он подчеркнул, что переведенные в Курскую область бойцы должны получать все положенные выплаты.

Позднее первый замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Дмитрий Вяткин заявлял, что вопрос выплат участникам контртеррористической операции в Курской области наравне с участниками СВО будет решен в ближайшее время.

Ранее Володин пообещал дать военным в Курской области статус участников СВО.