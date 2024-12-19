В Госдуме сообщили о скором решении по вопросу выплат участникам КТО в Курской области

Вопрос выплат участникам контртеррористической операции (КТО) в Курской области наравне с участниками спецоперации будет решен в ближайшее время. Об этом заявил первый замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Дмитрий Вяткин.

«Сегодня был задан вопрос по выплатам участникам контртеррористической операции в Курской области аналогичным, которые касаются участников специальной военной операции. Этот вопрос будет решен в самое ближайшее время», — заявил он.

По словам Вяткина, на отзыв в правительство РФ был направлен законопроект о внесении изменений в закон «О ветеранах». Он добавил, что инициатива позволит уравнять в правах всех сотрудников и военнослужащих, которые отражают нападение в приграничных территориях и тех, кто сражается в зоне боевых действий.

До этого президент России Владимир Путин в ходе прямой линии отреагировал на информацию о проблемах с присвоением статуса участника СВО и выплатами бойцам, участвующим в контртеррористической операции в Курской области. Российский лидер назвал это упущением и заявил о необходимости исправления ситуации. Он подчеркнул, что бойцы, переведенные в Курскую область с других участков боевых действий, должны получать все положенные выплаты.

Ранее Путин заявил, что он уберег Россию.