Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме сообщили о скором решении по вопросу выплат участникам КТО в Курской области

Вяткин: вопрос выплат участникам КТО будет решен в ближайшее время

close
Максим Блинов/РИА «Новости»

Вопрос выплат участникам контртеррористической операции (КТО) в Курской области наравне с участниками спецоперации будет решен в ближайшее время. Об этом заявил первый замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Дмитрий Вяткин.

«Сегодня был задан вопрос по выплатам участникам контртеррористической операции в Курской области аналогичным, которые касаются участников специальной военной операции. Этот вопрос будет решен в самое ближайшее время», — заявил он.

По словам Вяткина, на отзыв в правительство РФ был направлен законопроект о внесении изменений в закон «О ветеранах». Он добавил, что инициатива позволит уравнять в правах всех сотрудников и военнослужащих, которые отражают нападение в приграничных территориях и тех, кто сражается в зоне боевых действий.

До этого президент России Владимир Путин в ходе прямой линии отреагировал на информацию о проблемах с присвоением статуса участника СВО и выплатами бойцам, участвующим в контртеррористической операции в Курской области. Российский лидер назвал это упущением и заявил о необходимости исправления ситуации. Он подчеркнул, что бойцы, переведенные в Курскую область с других участков боевых действий, должны получать все положенные выплаты.

Ранее Путин заявил, что он уберег Россию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами